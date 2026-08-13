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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (7/10) - Wagrain

ORF IIIStaffel 1Folge 308vom 13.08.2026
Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (7/10) - Wagrain

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 308: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (7/10) - Wagrain

24 Min.Folge vom 13.08.2026

Harry Prünster ist in diesem Sommer auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führt bei seinem 350 Kilometer langen Streifzug durch die Pongauer Bergwelt – mit der einzigartigen Almendichte im Salzburger Land – zu über 120 Almen. Keine gleicht der anderen, und die Wanderer werden überall herzlich empfangen und mit g’schmackigen Almspezialitäten verköstigt.

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