Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (10/10) - LammertalJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 311: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (10/10) - Lammertal
24 Min.Folge vom 16.08.2026
Harry bezwingt seine letzte Etappe am Salzburger Almenweg. Im Hochtal von Werfenweng wandert er vor der markanten Gipfelkulisse des Tennengebirges. Ein kleiner Abstecher führt vom Pongau in den Tennengau zur Karalm. Dann geht es weiter über den Almenlehrpfad von Werfenweng zur Brandstättalm. Zuletzt begibt sich Harry zum ehemaligen Jagdhaus, der Mahdeggalm. In geselliger Runde wird über die Verleihung der Diamant-Wandernadel "verhandelt". Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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