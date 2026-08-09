Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Ostrong im WaldviertelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 296: Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Ostrong im Waldviertel
25 Min.Folge vom 09.08.2026
Harry Prünster wandert auch diesen Sommer durch wunderschöne Gegenden Österreichs und stellt Wanderrouten vor. Harry Prünster kommt auf seiner Wanderung rund um den Ostrong von Stangles nach Laimbach, wo er Sabine Schreiner einen Besuch abstattet. Außerdem wandert er mit Martina Krenn - er trifft sie beim Wildkräutersammeln. Bildquelle: ORF/Pia Gfrerer/Pia Gfrerer
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Harrys liabste Hütt'n
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