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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Dienten (1/10)

ORF IIIStaffel 1Folge 301vom 11.08.2026
Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Dienten (1/10)

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 301: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Dienten (1/10)

24 Min.Folge vom 11.08.2026

Harry Prünster ist in diesem Sommer auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führt bei seinem 350 Kilometer langen Streifzug durch die Pongauer Bergwelt - mit der einzigartigen Almendichte im Salzburger Land - zu über 120 Almen. Keine gleicht der anderen, und die Wanderer werden überall herzlich empfangen und mit g'schmackigen Almspezialitäten verköstigt. In jeder Sendung wird Harry Prünster verschiedene Etappen und jeweils drei Hütten vorstellen und in der letzten Sendung am 13. September einen Überblick über den gesamten Almenweg geben. Bildquelle: ORF

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