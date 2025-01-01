Hart of Dixie
Folge 13: Liebeskrank
41 Min.Ab 6
Eine Grippewelle legt ganz Bluebell flach. Zoe setzt die Bewohner unter Quarantäne. Der einzige Wehmutstropfen: Sie hat große Sehnsucht nach Wade, der außerhalb der Stadt mit seiner Ex-Freundin unterwegs ist. Die Quarantäne verzögert seine Rückkehr. Unterdessen legt Lavon seine Energie in den Dreh eines Imagefilms für Bluebell. Doch der Nachbarort Fillmore rückte zuerst mit dieser Idee an ...
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
