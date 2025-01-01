Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Spring Break in Bluebell

WarnerStaffel 2Folge 18
Spring Break in Bluebell

Spring Break in BluebellJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 18: Spring Break in Bluebell

41 Min.

Um Touristenscharen nach Bluebell zu locken, wirbt Lavon mit dem Örtchen als Spring Break-Hotspot. Die Einheimischen haben allerdings keine Lust auf dauerbetrunkene partyhungrige Gäste und holen zum Gegenschlag aus. Unterdessen muss ein eifersüchtiger George dabei zusehen, wie Zoe etwas zu viel Zeit mit Jonah verbringt und ausgelassen mit ihm feiert. Bringt ihn dieser Umstand endlich dazu, seine Gefühle zu offenbaren?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen