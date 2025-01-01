Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Wutprobe

WarnerStaffel 2Folge 11
Wutprobe

WutprobeJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 11: Wutprobe

41 Min.

Ein großes Fest bringt viel zwischenmenschlichen Wirbel mit sich. Bluebell feiert den "Tag der Pioniere". Lemon bemüht sich, das Catering in die Hand zu nehmen. Nachdem sie ihre Tollpatschigkeit bereits als Kellnerin in Wades Kneipe unter Beweis gestellt hat, möchte Lavon ihr ungern diese Aufgabe überlassen. Wade und Zoe schlüpfen hingegen in die Rolle des Präsidenten und seiner Frau. Wie immer, hat die junge Ärztin etwas an ihrem Partner zu meckern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen