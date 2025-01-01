Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Der Kuss

Staffel 2Folge 19
41 Min.

Wieder einmal herrscht völliges Gefühlschaos in der gemütlichen Kleinstadt Bluebell: Transy vermutet, dass George Gefühle für Zoe hat. Die junge Ärztin muss sich wiederum eingestehen, dass die Liebe zu George langsam wieder zu wachsen beginnt. Als sich die beiden im Rahmen eines Theaterstücks einen Kuss geben sollen, sorgt das für große Probleme. Unterdessen beschäftigen sich Lemon und Wade mit bodenständigen Angelegenheiten: Sie arbeiten auf die Restauranteröffnung hin.

