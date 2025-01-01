Hart of Dixie
Folge 17: Hass und Trauer
41 Min.
Zoe versucht mit allen Mitteln, über Wades Fremdgehen hinwegzukommen. Doch anstatt sich selbst zu helfen, sieht sie in ihrem Umfeld nur vermeintlichen Lug und Betrug. So könnte sie etwa schwören, dass Max Rose hintergeht und macht sich auf die Suche nach Beweisen. Unterdessen tut auch Lemon alles, was in ihrer Macht steht, um Brick und Shelby auseinanderzubringen. George soll ihr gefälligst dabei helfen ...
Hart of Dixie
