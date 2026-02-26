Hast du Töne?
Folge 2: Musik-Kenner am Werk
118 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
Oliver Geissen buzzert mit Sandy Mölling, was das Zeug hält, aber Sasha möchte mit Isabell Varell seinen Erfolg der letzten Folge wiederholen und Caroline Frier und Luca Hänni starten etwas langsamer ins Rennen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
