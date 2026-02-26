Hier wird nur für Superhits gebuzzert!Jetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 3: Hier wird nur für Superhits gebuzzert!
117 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6
Oliver Geissen, Enie van de Meiklokjes, Caroline Fries, Tom Beck, Sasha und Panagiota Petridou buzzern um die Wette, denn diese Woche geht es um die erfolgreichsten Hits aller Zeiten.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One