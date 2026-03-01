Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Nur gewinnen gilt!": Caroline Frier will unbedingt den Sieg

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 12.03.2026
Folge 4: "Nur gewinnen gilt!": Caroline Frier will unbedingt den Sieg

115 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

Jetzt greift Caroline Frier zusammen mit Noah Becker noch mal richtig an, denn sie will Oliver Geissen mit Janin Ullmann und Sasha mit Many Capristo in dieser Folge auf keinen Fall den Sieg überlassen. Aber das wird nicht einfach.

