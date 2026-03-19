Das große Soundtrack-SpezialJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 5: Das große Soundtrack-Spezial
111 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Beim großen Soundtrack-Spezial treten drei Promi-Duos zum musikalischen Wettstreit an: Oliver Geissen und Angelina Kirsch, Sasha und Andrea Kiewel sowie Caroline Frier und Pasquale Aleardi. Wer erkennt die meisten Film- und Serienhits und buzzert sich zum Sieg?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Hast du Töne?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One