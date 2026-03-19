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Hast du Töne?

Das große Soundtrack-Spezial

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 19.03.2026
Das große Soundtrack-Spezial

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Hast du Töne?

Folge 5: Das große Soundtrack-Spezial

111 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Beim großen Soundtrack-Spezial treten drei Promi-Duos zum musikalischen Wettstreit an: Oliver Geissen und Angelina Kirsch, Sasha und Andrea Kiewel sowie Caroline Frier und Pasquale Aleardi. Wer erkennt die meisten Film- und Serienhits und buzzert sich zum Sieg?

Weitere Folgen in Staffel 3

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