Haunted - Seelen ohne Frieden
Haunted - Seelen ohne Frieden
Schauspieler Sky du Mont präsentiert unheimliche Vorkommnisse aus Deutschland: Augenzeugen berichten von ihren Begegnungen mit scheinbar übernatürlichen Geistererscheinungen.
Sky du Mont präsentiert Haunted - Seelen ohne Frieden
Von dämonischen Erscheinungen über rachsüchtige Berggeister bis hin zu verfluchten Schlössern: In der Dokumentationsserie Haunted - Seelen ohne Frieden werden die übernatürlichen Ereignisse, die sich im deutschsprachigen Raum zugetragen haben, vom renommierten Schauspieler und Synchronsprecher Sky du Mont präsentiert.
In jeder Folge von Haunted berichten drei Augenzeugen von schrecklichen Zusammenstößen mit dem Jenseits, die ihr Leben für immer verändert haben. Für die, an Originalschauplätzen gedrehten, außergewöhnlichen Geschehnisse, die zwischen Mythos und Wahrheit liegen, gibt es nur eine Erklärung: Spuk!
Mythos oder Wahrheit?
Ein kleiner Junge lebt mit seiner bodenständigen Familie in einer abgelegenen Hütte. Was seinen Eltern als ein ruhiges Haus erscheint, sorgt beim Kind jedoch nachts für Alpträume: Ständig hört er die Schreie gequälter Seelen, die nach Hilfe rufen. Unter anderem können sie Türen aufschließen, Wind verursachen und sogar den Körper des kleinen Jungen schweben lassen.
Auch Erwachsene erzählen von ihren Geistererscheinungen: Kurz nachdem sich ein wohlhabender Pilot das Schloss Erichsburg kauft, beginnt er darin eine unerklärliche Präsenz zu spüren. Nach einer grundlegenden Untersuchung entdeckt er schließlich einen rachsüchtigen Geist, der durch seinen Körper hindurch geht. Laut einer Legende ist dies der im Schloss lebende Geist einer verbitterten Mutter, deren Kind ihr nach der Geburt weggenommen wurde.
Der Spuk reicht bei Haunted - Seelen ohne Frieden bis nach Österreich, denn in der mystischen Region Untersberg erforschen zwei Abenteurer eine geheimnisvolle Höhle. Der Eine beobachtet darin die leuchtende Inschrift eines Steines, die weder für seinen Freund noch das Kameradisplay sichtbar ist. Doch bald macht auch sein Kumpel eine Entdeckung: Ein weibliches Gesicht scheint in der Höhlenwand versteinert zu sein. Nach längerer Zeit entwickelt dieses sogar ein Eigenleben...
Jenseits des Realen mit Sky du Mont
Sky du Mont ist aus zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen wie Otto - Der Film und Der Schuh des Manitu bekannt. Außerdem nahm er an der US-amerikanischen Krankenhausserie General Hospital teil und spielte an der Seite von Tom Cruise und Nicole Kidman in Kubricks Eyes Wide Shut. Nun moderiert er seit Mai 2016 auch die Mystery-Serie Haunted - Seelen ohne Frieden.
Ganze Folgen der TLC-Eigenproduktion Haunted - Seelen ohne Frieden kannst du jetzt auf Joyn online anschauen und dabei selbst ein schauriges Gefühl bekommen.