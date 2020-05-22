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Haunted - Seelen ohne Frieden

Mondsucht

TLCFolge vom 22.05.2020
Mondsucht

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Haunted - Seelen ohne Frieden

Folge vom 22.05.2020: Mondsucht

45 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12

Anja und David sind mit ihrem Sohn Finn gerade in eine neue Wohnung im sauerländischen Ennepetal gezogen, als der Sechsjährige mit Schlafwandeln beginnt. Statistiken besagen, dass fast jedes Kind mindestens einmal schlafwandelt, doch Finn geistert jede Nacht durch die Räume. Dazu kommt, dass Gegenstände auf unerklärliche Weise verschwinden. Und als die besorgten Eltern auch noch Tabletten unbekannter Herkunft im Zimmer ihres Sohnes finden, beschließen sie, nachts eine Kamera zu installieren. Als Anja und David die Aufnahmen am nächsten Morgen sichten, kommt Furchtbares ans Tageslicht.

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