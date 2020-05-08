Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 08.05.2020: Der Exorzismus der Sarah J.
44 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 16
1999, Miesbach im bayrischen Alpenvorland: Sahra Jansen bekommt von heute auf morgen Schwindelanfälle, Übelkeit und Lähmungen. Doch die Symptome treten nur auf, wenn sie an der Kapelle im Ort vorbeigeht oder wenn Kreuze, ein Gebetsbuch sowie andere Zeichen des Christentums in der Nähe sind. Als sich auch in ihrer Wohnung seltsame Dinge ereignen, ist sich die 18-Jährige sicher, dass eine dunkle Macht von ihr Besitz ergriffen hat. Sahra wendet sich an einen österreichischen Priester, der ihren Verdacht bestätigt. Sie muss sich einem Exorzismus unterziehen und stößt dabei an ihre Grenzen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.