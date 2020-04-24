Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haunted - Seelen ohne Frieden

Das Vermächtnis

TLCFolge vom 24.04.2020
Das Vermächtnis

Das VermächtnisJetzt kostenlos streamen

Haunted - Seelen ohne Frieden

Folge vom 24.04.2020: Das Vermächtnis

48 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12

Pauline Schwan aus Trier zieht in ihre erste eigene Wohnung. Da ihre Vormieterin kurz zuvor bei einem Unfall ums Leben kam, ist die Wohnung noch voll mit deren Habseligkeiten. Die 21-Jährige macht sich sofort ans Entrümpeln - doch scheinbar gibt es noch jemanden, der am Besitz der Verstorbenen interessiert ist. Die junge Frau hört nachts, wie sich jemand mit einem Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft, doch sie sieht keinen. Und dann gibt es die seltsame Hausregel, dass der Dachboden nach 19:00 Uhr nicht betreten werden darf. Doch das hält Pauline nicht davon ab, selbst dort oben nachzuschauen.

Alle verfügbaren Folgen