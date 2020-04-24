Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 24.04.2020: Das Vermächtnis
48 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Pauline Schwan aus Trier zieht in ihre erste eigene Wohnung. Da ihre Vormieterin kurz zuvor bei einem Unfall ums Leben kam, ist die Wohnung noch voll mit deren Habseligkeiten. Die 21-Jährige macht sich sofort ans Entrümpeln - doch scheinbar gibt es noch jemanden, der am Besitz der Verstorbenen interessiert ist. Die junge Frau hört nachts, wie sich jemand mit einem Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft, doch sie sieht keinen. Und dann gibt es die seltsame Hausregel, dass der Dachboden nach 19:00 Uhr nicht betreten werden darf. Doch das hält Pauline nicht davon ab, selbst dort oben nachzuschauen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.