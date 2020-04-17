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Haunted - Seelen ohne Frieden

Das Reich der Toten

TLCFolge vom 17.04.2020
Das Reich der Toten

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Haunted - Seelen ohne Frieden

Folge vom 17.04.2020: Das Reich der Toten

44 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12

Als Beatrix Deppes geliebter Bruder Roland nach langer Krankheit verstirbt, versinkt die junge Frau in Trauer. In ihrer Verzweiflung versucht sie, Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen - und es gelingt ihr: Beatrix taucht ein in eine dunkle Zwischenwelt, in der sie Dinge erlebt, die rational nicht zu erklären sind. Und letztendlich zweifelt sie an ihrem Verstand, bis sie in der realen Welt einen Beweis für ihre Reise ins Jenseits erhält. Außerdem: Ehepaar Piontek ergattert ein paar schöne Möbel aus einer Entrümpelung, doch nachdem die Stücke im neuen Eigenheim stehen, beginnt ein unglaublicher Spuk.

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