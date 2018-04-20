Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 20.04.2018: Episode 16
43 Min.Folge vom 20.04.2018Ab 12
Seit sich Jaqueline im Keller ihrer Eltern eingerichtet hat, ist sie vor paranormalen Ereignissen nicht mehr sicher. Spiegel lösen sich vom Haken und zerspringt am Boden, unheimliche Schatten huschen durchs Zimmer. Eines Nachts wird die 18-Jährige von einer schwarz gekleideten Gestalt aus dem Schlaf gerissen und muss mitansehen, wie das geisterhafte Wesen Gegenstände und Fotos auf den Boden schleudert. Doch einige Monate später findet der Spuk seinen bedrohlichen Höhepunkt: Jaqueline wird von einer dunklen Macht am Hals gepackt, in ihre Matratze gedrückt und gewürgt, bis sie fast bewusstlos ist. Hämatome und Kratzer beweisen, dass es kein Alptraum war.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.