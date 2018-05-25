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Haunted - Seelen ohne Frieden

Episode 21

TLCFolge vom 25.05.2018
Episode 21

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Haunted - Seelen ohne Frieden

Folge vom 25.05.2018: Episode 21

45 Min.Folge vom 25.05.2018Ab 12

Als Ilka Kipping das Wasserschloss Flechtingen besucht und an einer Führung teilnimmt, spürt sie einen kalten Windzug und fühlt sich beobachtet. Plötzlich sieht sie eine Frau mit weißem Gewand im Raum stehen. Doch keiner der anderen Besucher scheint die Gestalt wahrzunehmen. Deshalb erkundigt sich Ilka bei der Schlossverwaltung und erfährt von einer tragischen Legende: Sophie Auguste Schenk von Flechtingen, die schwangere Frau eines brutalen Majors, wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von ihrem Gatten so malträtiert, dass sie ihr Kind verlor und wenig später selbst starb. Da die unglückliche Frau noch immer ihr totes Baby sucht, kann ihr Geist das Schloss nicht verlassen.

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