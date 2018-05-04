Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 04.05.2018: Episode 18
47 Min.Folge vom 04.05.2018Ab 12
Die Lost-Place Fotografen Uwe und Andreas machen ein Location-Screening in einer alten Fabrik. Als sie das Gebäude betreten wollen, fällt plötzlich eine tote Krähe vom Himmel, dann ertönt ein lautes Knurren, wie von einem Hund. Die zwei wollen gerade kehrtmachen, als gellende Schreie einer Frau aus der Fabrik dringen. Sie sehen beunruhigt nach, entdecken jedoch keine Menschenseele. Als ihnen auf dem Rückweg auch noch die blutverschmierte Gestalt eines Arbeiters entgegenkommt, ist das Maß voll: Die gestandenen Männer ergreifen die Flucht. Doch was sie dann über die Tragödie, die sich an diesem Ort ereignet hatte, herausfinden, gibt ihnen endgültig den Rest.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.