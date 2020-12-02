Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 02.12.2020: Unterwegs in Hessen
45 Min.Folge vom 02.12.2020
Eva Brenner und Guido Heinz Frinken sind in Hessen auf der Suche nach Deutschlands Haus des Jahres. Unterstützung bekommen sie von der Schauspielerin Mimi Fiedler, die sich seit Jahren mit Innenarchitektur beschäftigt. Im Rheingau erwartet sie eine prunkvolle Villa aus dem 19. Jahrhundert und am Stadtrand von Frankfurt hat sich ein Designer mit einer umgebauten Scheune seinen ganz persönlichen Wohntraum geschaffen. Und wie man die kleinsten Räume der Großstadt ausnutzt, zeigt eindrucksvoll ein schmales Passiv-Haus im Zentrum von Frankfurt.
