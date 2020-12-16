Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 16.12.2020: Träume aus Glas
45 Min.Folge vom 16.12.2020
Auch diese Woche erkunden unsere Experten mit der Interior-Bloggerin Susanne Hesslenberg wieder drei ganz unterschiedliche Traumhäuser in Deutschland. In Köln steht ein moderner Architektentraum, der nicht nur mit einem atemberaubenden Blick auf den Rhein überrascht. In Dresden entdecken die Juroren ein Haus in einem Gewächshaus. Hier wird das Konzept „Wohnen im Grünen“ konsequent durchgezogen. Und in Aschersleben vereint sich moderne Glasarchitektur mit klassischem Fachwerk - und das mitten in der Stadt.
