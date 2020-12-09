Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus des Jahres: Deutschland

Wohnträume im Frankenländle

HGTV
Wohnträume im Frankenländle

Haus des Jahres: Deutschland

Folge vom 09.12.2020: Wohnträume im Frankenländle

45 Min.

Eva und Guido bekommen erneut Verstärkung von Sebastian Freitag von Westwing, der ein Gespür für weltweite Trends mitbringt. In Bayern besichtigen und bewerten die Juroren drei Traumhäuser: Ein hochmoderner Bungalow mit Blick ins Grüne überrascht mit architektonischen Highlights. In Konkurrenz steht unter anderem eine typisch fränkische Scheune, in der viele alte Baumaterialien erhalten und hervorgehoben wurden. Außerdem hofft ein alter, frisch restaurierter Bahnhof auf viele Punkte.

