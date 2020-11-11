Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 11.11.2020: Überraschend unbayerisch
45 Min.Folge vom 11.11.2020
Die Wohnexperten Eva Brenner und Guido Heinz Frinken bekommen auf der Suche nach ‚Home Of The Year‘ Verstärkung von Sebastian Freitag, dem Global Creative Director von Westwing. Er spürt Interior-Trends auf und setzt Designobjekte gekonnt in Szene. Gemeinsam besichtigen die Juroren drei Immobilien in Bayern - von zwei völlig unterschiedlichen Bauernhäusern bis hin zu einem modernen schwarzen Monolith, in dem Design groß geschrieben wird.
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.