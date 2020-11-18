Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 18.11.2020: Hanseatisch gut
45 Min.Folge vom 18.11.2020
Heute erhalten Eva Brenner und Guido Heinz Frinken Unterstützung von Prinzessin Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt. Sie ist nicht nur für die Einrichtung im familieneigenen Schloss verantwortlich, sondern richtet auch regelmäßig Wohnungen und Häuser ein und beweist so ihre Stilsicherheit. Diese Woche besichtigen die Experten drei Häuser an der Ostsee und in der Nähe von Potsdam. Mit dabei: Eine schicke Strand-Residenz, ein herrschaftliches Gutshaus von 1704 und eine detailreiche Villa mit einmaligem Seeblick.
