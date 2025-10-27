Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 27.10.2025: Ein reines Glücksspiel
45 Min.Folge vom 27.10.2025
In Long Beach nehmen Tarek und Heather ein besonders riskantes Projekt in Angriff: Sie planen, zwei zusätzliche Einheiten an eine bestehende Immobilie anzubauen und mit einem neuen Generalunternehmer zusammenzuarbeiten. Ob diese mutige Strategie ihre Gewinnspanne erhöht oder ihr Budget sprengt, wird sich im Verlauf der Renovierung zeigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.