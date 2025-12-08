Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Auf dem Hügel

HGTVFolge vom 08.12.2025
Auf dem Hügel

Auf dem HügelJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Folge vom 08.12.2025: Auf dem Hügel

45 Min.Folge vom 08.12.2025

Tarek und Heather übernehmen ein besonderes Projekt: ein Haus in Anaheim Hills, das Tareks Mutter ihnen vermittelt. Was zunächst wie ein einfacher Deal klingt, entpuppt sich schnell als aufwendiger Umbau mit vielen Überraschungen. Zwischen Zeitdruck, Budgetfragen und kreativen Entscheidungen entsteht schließlich ein beeindruckendes Zuhause im modernen Spanish-Stil, das Käufer:innen auf Anhieb begeistern soll.

Alle verfügbaren Folgen