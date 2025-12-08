Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 08.12.2025: Auf dem Hügel
45 Min.Folge vom 08.12.2025
Tarek und Heather übernehmen ein besonderes Projekt: ein Haus in Anaheim Hills, das Tareks Mutter ihnen vermittelt. Was zunächst wie ein einfacher Deal klingt, entpuppt sich schnell als aufwendiger Umbau mit vielen Überraschungen. Zwischen Zeitdruck, Budgetfragen und kreativen Entscheidungen entsteht schließlich ein beeindruckendes Zuhause im modernen Spanish-Stil, das Käufer:innen auf Anhieb begeistern soll.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
