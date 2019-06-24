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Haus-Makeover in Atlanta

Wohnen wie ein König

HGTVFolge vom 24.06.2019
Wohnen wie ein König

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 24.06.2019: Wohnen wie ein König

21 Min.Folge vom 24.06.2019

Die neue Immobilie von Ken und Anita umfasst über 650m² und hat sieben Schlafzimmer. Dass dieses Haus eine Nummer zu groß für die beiden sein könnte, realisieren sie erst inmitten des Umbaus. Werden die beiden es schaffen, das Projekt zu stemmen oder gehen sie in Arbeit unter?

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