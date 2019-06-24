Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 24.06.2019: Wohnen wie ein König
21 Min.Folge vom 24.06.2019
Die neue Immobilie von Ken und Anita umfasst über 650m² und hat sieben Schlafzimmer. Dass dieses Haus eine Nummer zu groß für die beiden sein könnte, realisieren sie erst inmitten des Umbaus. Werden die beiden es schaffen, das Projekt zu stemmen oder gehen sie in Arbeit unter?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.