Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 25.06.2019: Ausbauen verboten
21 Min.Folge vom 25.06.2019
Das Haus, das Ken und Anita gekauft haben, steht seit 14 Jahren leer. Die Lage ist perfekt, doch um es für einen teuren Preis zu verkaufen, muss das Haus unbedingt einen großen, amerikanischen Master Bedroom bekommen. Da der Platz begrenzt ist, müssen die beiden Immobilieninvestoren kreativ werden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.