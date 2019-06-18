Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 18.06.2019: Liebe auf den ersten Blick
22 Min.Folge vom 18.06.2019
Ken und Anita haben ein Haus in dem aufstrebenden Stadtviertel West End in Atlanta gekauft. Jedoch erfordert die Renovierung des Hauses Kreativität - es gibt nämlich aktuell kein Schlafzimmer. Ob die beiden es schaffen, dass das Haus mit den umliegenden Villen mithalten kann?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.