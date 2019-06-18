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Haus-Makeover in Atlanta

Aus Klein mach Groß

HGTVFolge vom 18.06.2019
Aus Klein mach Groß

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 18.06.2019: Aus Klein mach Groß

21 Min.Folge vom 18.06.2019

East Lake gehört zu den coolsten Vierteln in Atlanta, wo es vor allem junge Leute hinzieht. Deshalb möchten die Immobilieninvestoren hier ein schönes und modernes Haus erschaffen. Allerdings ist die Renovierung des Hauses mit ca. 90 Quadratmeter - ohne Schlaf- und Badezimmer - eine kostspielige Herausforderungen für die Profis. Noch dazu drängt die Zeit!

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