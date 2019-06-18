Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 18.06.2019: Aus Klein mach Groß
21 Min.Folge vom 18.06.2019
East Lake gehört zu den coolsten Vierteln in Atlanta, wo es vor allem junge Leute hinzieht. Deshalb möchten die Immobilieninvestoren hier ein schönes und modernes Haus erschaffen. Allerdings ist die Renovierung des Hauses mit ca. 90 Quadratmeter - ohne Schlaf- und Badezimmer - eine kostspielige Herausforderungen für die Profis. Noch dazu drängt die Zeit!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.