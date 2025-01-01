Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Tommie wird beschnitten
24 Min.Ab 12
Dieter hat für den Dackelclub unerlaubt Schulden gemacht und muss die jetzt aus eigener Tasche bezahlen. Aber wovon? Der Plan der Familie ist so einfach wie genial: Tommie soll doch die Türkin mit dem wohlhabenden Vater heiraten, die ihm Nachhilfeunterricht in Deutsch gibt. Aber wird sie in eine Heirat einwilligen, solange Tommie nicht wie ein Türke beschnitten ist? Auch hier weiß die Familie Rat und fackelt nicht lang ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH