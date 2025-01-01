Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 5
24 Min.Ab 12

Dackel Bodo läuft Gefahr, wegen Unfähigkeit bei der Dachs-Schweißjagd aus dem Club ausgeschlossen zu werden. Dieter wird ein Ultimatum gestellt: Er soll Bodo bis zum Mittag ausreichend scharf machen. Glücklicherweise erhält Dieter Highspeed-Tropfen, die auch den müdesten Dackel in einen reißenden Wolf verwandeln. Unglücklicherweise verschüttet er einiges davon vor Aufregung über der Zuckerdose, kurz bevor eine hochrangige Abordnung des Dackelclubs zum Kaffee kommt ...

Constantin
