Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Die Tochter des Chefs
24 Min.Ab 12
Der neue Haupteigentümer der Siedlung will Dieter und Lisbeth ein weiteres seiner Wohnungsobjekte zeigen, wo Dieter einen zweiten Hausmeisterjob bekommen kann. Die gelangweilte Tochter des Eigentümers, Evelyn, bleibt allein in der Wohnung der Krauses zurück, wo sie auf die ihr noch unbekannte Carmen warten soll. Tommie sieht seine Chance: Verkleidet als Carmen überredet er Evelyn, doch mal einiges aus Carmens Kleiderschrank anzuprobieren ...
