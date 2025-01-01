Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Dieter stirbt

ConstantinStaffel 3Folge 8
Dieter stirbt

Dieter stirbtJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 8: Dieter stirbt

25 Min.Ab 12

Bei einem Arztbesuch hört Dieter den behandelnden Arzt im Nebenraum vom baldigen Tod eines Patienten reden und bezieht alles umgehend auf sich. Sofort plant er für die Zeit nach seinem Ableben: Lisbeth und Bodo will er in die Hände von Rudi geben, der schon letztes Jahr scharf auf Dieters Frau war und selbst treu sorgender Dackelbesitzer ist. Carmen vermacht er Herbert. Sich selbst will er noch einen letzten Wunsch erfüllen: eine leidenschaftliche Nacht mit seiner Nachbarin ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen