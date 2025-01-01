Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Silvester
25 Min.Ab 12
Silvester gehört Dieter ganz der Familie und nicht dem Dackelclub - das hat er versprochen und damit den Familienfrieden gerettet. Womit er nicht gerechnet hat, ist die defekte Heizung im Clubheim des Dackelvereins. Deshalb beschließt der Club, die Feier zum Jahreswechsel kurzfristig zu den Krauses zu verlegen - so kann auch der arme Dieter teilnehmen ...
