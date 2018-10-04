Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 9 vom 04.10.2018
52 Min. Ab 6

Die Dackelmix-Hündin Chiara und ihre vier entzückenden Welpen Lobo, Pablo, Juri und Lumpi suchen heute mit Jochen Bendels Hilfe nach einem liebevollen Zuhause. Unterdessen wartet die kleine Hündin Darling auf der Pflegestelle von Doris Ruberg in Schliersee auf neue Besitzer.

