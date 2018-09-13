Haustier sucht Herz
Folge 6: Folge 6
53 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 6
Otto, Carla und Franz sind drei kleine Fundkätzchen, die im Tierzentrum Gelnhausen aufgenommen wurden. Heute sollen sie gewogen und gechipt werden. Hundeomi Lou wartet hingegen im Tierheim Koblenz sehnsüchtig darauf, ihren Herzensmenschen zu finden. Auch Terrier Nash sucht dringend ein neues Zuhause: Wegen seiner Epilepsie landete er im Tierheim Mainz. Nun hofft er auf neue Besitzer, die mit seiner Krankheit umgehen können.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold