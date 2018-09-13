Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 6 vom 13.09.2018
53 Min. Folge vom 13.09.2018 Ab 6

Otto, Carla und Franz sind drei kleine Fundkätzchen, die im Tierzentrum Gelnhausen aufgenommen wurden. Heute sollen sie gewogen und gechipt werden. Hundeomi Lou wartet hingegen im Tierheim Koblenz sehnsüchtig darauf, ihren Herzensmenschen zu finden. Auch Terrier Nash sucht dringend ein neues Zuhause: Wegen seiner Epilepsie landete er im Tierheim Mainz. Nun hofft er auf neue Besitzer, die mit seiner Krankheit umgehen können.

