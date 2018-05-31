Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 31.05.2018
50 Min.Folge vom 31.05.2018Ab 6

Das charmante Kater-Duo Finnley und Chaplin kam in sehr schlechtem Zustand ins Tierheim und wartet nun auf liebe Menschen. Diese sollten viel Geduld für Finnley mitbringen, denn er ist fast blind. Auch der 15-jährige Schäferhund-Mix Juhu würde sich sehr über ein neues Zuhause freuen. Trotz seines Alters strotzt er vor Energie - genau wie die sieben Monate alte Hündin Sara, die allerdings wegen ihrer X-Beine regelmäßig zur Physiotherapie muss.

