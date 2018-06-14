Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 14.06.2018
50 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 6

In der letzten Folge von "Haustier sucht Herz" lernt Jochen Bendel im Tierheim Nürnberg Lana kennen. Aufgrund ihres traurigen Schicksals ist die Hündin sehr schüchtern und schreckhaft. Sie braucht Zeit um Vertrauen zu fassen, zeigt sich dann aber von ihrer anhänglichen und verschmusten Seite. Wer möchte dem Jagdhund-Mix endlich eine Schulter zum Anlehnen geben? Auch heute besucht unser Moderator Vierbeiner aus der letzten Staffel. Jochen Bendel ist zu Besuch bei Linda Knapp in Köln. Sie hat letztes Jahr Mombasa und Barney aus dem Tierheim Bergheim adoptiert. Heute heißen sie Mogli und Balu.

