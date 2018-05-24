Haustier sucht Herz
Folge 2: Folge 2
51 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 18
Heute suchen unter anderem zwei charmante Hunde mit Handicap ein neues Zuhause: Straßenhündin Clara aus Griechenland hat zwei verformte Vorderläufe. Das hält sie jedoch nicht davon ab, fröhlich herumzutoben. Dass Mischling Ingo fast blind ist, fällt kaum auf - er spielt und apportiert wie ein sehender Hund. Außerdem begleiten wir eine Fundkatze zum Tierarzt, deren verletztes Auge behandelt werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Sat.1 Gold