Hawaii Hunters
Folge vom 25.03.2025: Ein Stück vom Paradies
22 Min.Folge vom 25.03.2025
Jennifer und Daniel, die sich seit ihrer Jugend kennen, wagen mit ihrer sechsköpfigen Familie einen mutigen Neuanfang: Sie verlassen Wisconsin und ziehen nach Hawaii. Doch das richtige Zuhause zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Ihr Traum? Ein Haus, das sowohl praktisch für die Familie als auch ein Stück tropisches Paradies ist.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.