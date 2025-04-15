Hawaii Hunters
Folge vom 15.04.2025: Zeit für große Träume
22 Min.Folge vom 15.04.2025
Ein Paar hat sich in Florida ein schönes und erfülltes Leben aufgebaut, doch nach 30 Jahren spüren sie, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. Ihre Sehnsucht nach neuen Abenteuern und einem Leben näher an der Natur führt sie an einen unerwarteten Ort: nach Big Island von Hawaii. Doch ihre Entscheidung sorgt für Aufsehen – Freund:innen und Familie können kaum glauben, dass sie tatsächlich alles hinter sich lassen wollen, um ihren Traum von einem Leben im tropischen Paradies zu verwirklichen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.