Hawaii Hunters

Investition im Paradies

HGTVFolge vom 29.04.2025
Investition im Paradies

Folge vom 29.04.2025: Investition im Paradies

22 Min.

Chris und Elizabeth, zwei junge und erfolgreiche Berufstätige, suchen nach einem perfekten Ferienhaus, um dem Stress ihres hektischen Alltags zu entfliehen. Maui hat für sie eine besondere Bedeutung – schließlich machte Chris hier einst seinen Heiratsantrag. Doch um ihren Traum vom Inselparadies realisierbar zu machen, benötigen sie eine Immobilie, die sich als kluge Investition erweist.

