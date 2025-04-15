Hawaii Hunters
Folge vom 15.04.2025: Der Traum vom ewigen Sommer
22 Min.Folge vom 15.04.2025
Als ein Ehepaar aus Kalifornien zum ersten Mal die atemberaubende Küste Konas auf der Großen Insel von Hawaii betrat, war es um sie geschehen. Die Energie des Ortes, das türkisfarbene Wasser und die tropische Atmosphäre ließen sie nicht mehr los – der Traum vom „endlosen Sommer“ war geboren. Nun, Jahre später, ist es endlich so weit: Sie sind bereit, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und sich ihr eigenes Paradies auf Hawaii zu erschaffen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.