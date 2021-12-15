Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 15.12.2021: Ein Jahr im Salzburger Lungau

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Wenn im Thomatal die Männer auf den schweren Norikern mit ihren Peitschen klöcken, die Frauen das Sauhaxenopfer bringen, der Auerhahn mit der Balz beginnt oder ein international bekannter Haubenkoch seinen Gästen Flechten aus dem Wald serviert, dann ist das hier im Lungau nichts, was man für die Touristen macht. Es gehört ganz einfach dazu, zu einem Jahr im Salzburger Lungau.

