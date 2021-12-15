Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimatleuchten

Von Riesenbuchteln und Ameisenwurlern - Das steirische Joglland

ServusTV
Folge vom 15.12.2021
Von Riesenbuchteln und Ameisenwurlern - Das steirische Joglland

Folge vom 15.12.2021: Von Riesenbuchteln und Ameisenwurlern - Das steirische Joglland

47 Min.
Folge vom 15.12.2021

Das steirische Joglland ist eine Region in der östlichen Steiermark, die von Bergmassiven und Alpenbögen umgeben ist und in ihrem Wesen dennoch aus sanften Hügeln, bunten Feldern und dichten Nadelwäldern besteht. Der Anbau selten gewordener Getreidesorten, das Backen von "Riesenbuchteln" oder das faszinierende Hobby des "Ameisenwurlens" machen das Joglland zu einer ganz besonderen steirischen Gegend.

