Heimatleuchten

Der glückliche See - Rund um den Traunsee

ServusTVFolge vom 15.12.2021
Der glückliche See - Rund um den Traunsee

Der glückliche See - Rund um den TraunseeJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 15.12.2021: Der glückliche See - Rund um den Traunsee

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Lacus Felix – „der glückliche See“. Diesen Beinnamen haben bereits die Römer dem Traunsee im oberösterreichischen Salzkammergut gegeben. Doch nicht nur die Schönheit des Sees, sondern auch die malerische Umgebung und die humorvollen Bewohner beeindrucken noch immer. Eine Reise rund um den tiefsten See Österreichs.

