Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Der Schilcher und sein Land
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Eine Region, die ihren besonderen Roséwein und das berühmte Kürbiskernöl zu ihren Markenzeichen werden ließ: das Schilcherland. Über weitläufige Almen und liebliche Weinberge verbindet diese kleine Region Genuss mit Geschichte. Die Reise durch die Landschaft erzählt aber nicht nur von den Produkten der Landschaft, sondern auch von den Menschen, die diese Produkte herstellen. Zwischen traditionellem Handwerk und moderner Technik, zwischen getreuer Herangehensweise und und kreativen Lösungen.
